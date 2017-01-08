حلّت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضيفة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ضمن حلقة "رأس السنة" الإستثنائية.

وصرّحت مايا أنّها "ترتدي الفستان الذي يعجبها ويناسب مزاجها، بغض النظر عن المنطقة التي يكشف عنها، أكان الصدر أو الرجلين..".

وكشفت أنّه "في حال قال لي زوجي أنّ هذا الفستان لا يعجبه، أقوم بتغييره وألبس الذي يرضيه. بنظري، حياتي والحب وهذه المعاملة أقوى بكثير من أي فستان"، مشيرةً الى أنّه "عندي حرية عندما أكون وحدي، لكن حاجتي وحالتي عندما يطلب زوجي مني تغيير فستاني، أكيد أغيّره."

وأكّدت دياب أنّها "في الطبيعة كما هي على "انستغرام". أنا أحبّ أن أهتمّ بنفسي وشكلي حتّى ولو كنت بالثياب الرياضية."