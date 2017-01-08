يحرص بطل الرالي القطري مبارك الهاجري دائماً على انتقاء الهدايا الثمينة لزوجته الفنانة أحلام، إلا أنه قرر هذه المرة تقديم هدية تفوق التوقعات.

والهدية هي عبارة عن صالون تجميل بمعداته الكاملة داخل منزلهما الزوجي، حتى تتمكن زوجته من الاعتناء بجمالها والاسترخاء ضمن أجواء منزلها توفرها لها جلسات المساج والحمام المغربي.

ولم يكتفِ الهاجري بهذه الهدية الثمنية، بل فرش لها الأرض وروداً حمراء تعبيراً متجدداً عن حبه. ولم تفوّت أحلام فرصة مشاركة جمهورها بالهدية، إذ نشرت فيديو على حسابيها عبر “انستغرام” و”سناب تشات” من وحي المناسبة، شكرت فيهما زوجها.