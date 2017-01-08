أجرت الفنانة البحرينية، شيماء سبت، عملية تجميل في إحدى مستشفيات دبي.

وشاركت “سبت” متابعيها تفاصيل العملية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قصدت إحدى المستشفيات لأجل استشارة الأطباء عقب عملية تكميم قامت بها وخسارة الوزن الكبيرة التي نتجت عنها.



وأضافت أنه بعد الاستشارات، راقت لها فكرة عملية الـ”بودي كونتور” (شد الترهلات في جميع أنحاء الجسم وتعديل القوام لنحت جسمها ).

وأعربت شيماء عن خوفها من العملية، لكنها قالت إنها على ثقة في المستشفى لاستخدامهم تقنية “السيطرة على الألم”.

وعرضت الفنانة البحرينية أيضا فيديو للجناح الذي ستقيم فيه بعد العملية، مضيفة أنه “سويت فخم”.