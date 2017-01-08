عاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي تداول صور للفنّانة المصرية شيرين سيف النصر، التي فاجأت الجميع بقرار اعتزالها التمثيل بعد أن قدمت أعمالاً سينمائية وتليفزيونية ناجحة.

وأثارت صور الممثلة التي عرف بجمالها، استغراب الجمهور بسبب تبدل ملامح الأخيرة بشكل كبير.



وولدت شيرين في الأردن لأب مصري من أصول شركسية، وهو الصحافي إلهام سيف النصر، ووأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

وفي عام 1991 تخرجت من كلية الحقوق، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف ‏فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في ‏التلفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن ‏بعد الطلاق.

وتزوجت 3 مرات، الأولى من رجل أعمال سعودي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلا أن زواجها انتهى بالطلاق.

وفي عام 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي. واستمر زواجهما أشهر قليلة قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية.