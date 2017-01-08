تنتاب الفنانة ليلى علوي حالة من الانزعاج بسبب استغلال بعض الأطباء وشركات الأدوية المتخصصة في علاج السمنة لاسمها وصورها لجذب العملاء.

وتفصيلا فوجئت ليلى ببعض الشركات والأطباء في مصر يقومون بنشر صور لها، وهي تحمل منتجهم أو الأدوية التي تعالج السمنة على حسب زعمهم، لكن هذه الصور مفبركة وتم استخدام الفوتوشوب فيها لخداع الجمهور.

ولاتريد ليلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات بسبب كثرة المستغلين لاسمها ولكنها ستعلن إعلاميا خلال الفترة المقبلة تفاصيل استغلالها، وستحذر أيضا جمهورها وتنفي أي علاقة لها بهذه المنتجات.

يذكر أن ليلى قد نجحت في إنقاص وزنها بشكل ملحوظ السنوات الماضية، إلا أنها تؤكد ان الرياضة والتغذية السليمة، وليس الأدوية، هما سر رشاقتها.