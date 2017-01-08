تعاقدت شركة "العدل جروب" مع المخرجين طارق العريان وشريف عرفة وهادي الباجوري، لتولي العملية الإخراجية للعمل الفني الذي تعود به النجمة الكبيرة شريهان للساحة الفنية، بعد فترة غياب دامت 15 عاماً، منذ تقديمها لفيلم "العشق والدم" عام 2002.

وقال المؤلف مدحت العدل، إن الجهة المنتجة تعاقدت مع المؤلفين مريم نعوم وتامر حبيب لكتابة حلقات العمل الفني، الذي تحفظ عن ذكر ماهيته، ولكنه وصفه بالعمل الكبير الذي يحوي طبيعة خاصة ومختلفة، مضيفاً أن الشركة رصدت ميزانية ضخمة تليق بعودة شريهان.

وتابع: "تقيم الجهة المنتجة مؤتمراً صحافياً، مساء الإثنين المقبل، داخل أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل التجربة، التي سوف تكون الأضخم إنتاجاً في شركة "العدل جروب" هذا العام".

يذكر أن المنتج جمال العدل وجد صعوبة في إقناع شريهان بمسألة عودتها، ولكنها استجابت لمطلبه بعد أن أعُجبت بإحدى الأفكار المعروضة عليها.