القاهرة - محمد صلاح

أكدت الفنانة الاستعراضية ايمي سلطان، الشهيرة بالراقصة المهندسة، أنها تلقت عدة عروض لدخول مجال التمثيل خلال الفترة الماضية، وقالت: عرض علي الكثير من الأفلام والمسلسلات ولكن أغلب الأدوار مكررة ولا ترتقي إلى قناعتي، فإما راقصة أعمل في كباريه وأقوم بخطف رجل من زوجته أو عشيقة بلطجي، وهو أمر أرفضه تماما لأنه ليس من المعقول ان تنحصر نظرة صناع السينما الى الراقصة على أنها امرأة سيئة دائما، أنا فنانة استعراضية تحمل أعلى الشهادات الجامعية وتتحدث عدة لغات ولن أظهر على شاشة السينما لقناعتي بان الرقص الشرقي أفضل ترويج للسياحة وتعبير عن ثقافة شعب.

من ناحية أخرى، أبدت ايمي سعادتها بفرض اسمها على ساحة الاستعراض المصري، حيث أصبحت تعمل في اكبر الأماكن الراقية، وصنعت لنفسها شهرة مصحوبة بالاحترام.



وأضافت: لا أفكر في لقب «الراقصة الأولى» لأن هناك من يسبقني اسما ومكانة وتاريخا مثل فيفي عبده ودينا ولوسي، مشيرة الى أنها وجدت منهن كل دعم ومساندة عكس ما يشاع عن صراع الراقصات.

والمعروف أن ايمي درست هندسة الديكور بجامعة روداك في إنجلترا ودرست الباليه من طفولتها.