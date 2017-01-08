أصدر النجم أحمد السقا، أثناء استضافته في البرنامج الاذاعي «الليلة عندك»، تحذيرا لزوار منزله من الكلاب المفترسة المتواجدة عند البوابة الرئيسية، قائلا: «لن يصل للمنزل إلا الأصدقاء المقربون وأي شخص آخر يأخذ حذره حتى لا تأكله الكلاب»، معترفا بأنه لا يحب الحشرات الطائرة، ولكنه لا يخاف إلا من الفئران، ويؤمن بأن «الجري كل الجدعنة» أمام الفأر، طالبا شهادة زميلته النجمة منى زكي، مؤكدا أن الفئران تمثل «فوبيا» حقيقية عنده.

وكشف السقا لأول مرة عن مفاجأة بأنه حصل على توقيع من «الزعيم» عادل امام في طفولته خلال حضوره عرضا لمسرحية «الواد سيد الشغال» كتب «الزعيم» له خلاله «أعيش وأشوفك نجم كبير»، وانه حرص على الذهاب لعادل إمام خلال الأيام الماضية وحمل معه الصورة التي وقع عليها «الزعيم»، ليقوم «الزعيم» بالتوقيع عليها مرة اخرى بكلمة «عشت وشوفتك نجم كبير».

وأضاف أنه يتمنى أن يجمعه فيلم واحد بالنجمين أحمد حلمي ومنى زكي، مؤكدا أنه اتصل بحلمي لتهنئته بمولوده الجديد يونس.

وأكد أن سليمان عيد هو أقرب أصدقاء الوسط الفني لقلبه، وقال إنه يستعد حاليا لكتابة مذكرات والده المخرج الراحل صلاح السقا، كما يجهز لديوان رباعيات السقا الذي يكتبه بنفسه وانتهى من جزء كبير منه.