قال المخرج وائل إحسان إنه من المقرر أن ينتهي الفنان عمرو محمود ياسين من كتابة السيناريو الخاص بفيلمه الجديد «خبر عاجل» خلال أيام، مشيرا إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على جميع الأبطال المشاركين في الفيلم.

وأوضح إحسان أن فيلم «خبر عاجل» تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن بإطلالة جديدة ومميزة للنجم هاني سلامة، لافتا إلى أنه سيتم عقد جلسات عمل مكثفة مع جهة الإنتاج الخاصة بالفيلم خلال الأيام المقبلة لدراسة الترشيحات الخاصة بالأبطال، إلى جانب الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة بعملية التصوير، معبرا عن سعادته بالتعاون مع مجموعة ريماس للإنتاج السينمائي، لافتا إلى أنه سيتم اختيار الأسماء المشاركة بما يتناسب مع طبيعة الأدوار داخل الفيلم.

«خبر عاجل» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج وائل إحسان، وبطولة هاني سلامة، ويعتبر العمل بمنزلة عودة لهاني سلامة إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، حيث كانت آخر أفلامه «واحد صحيح»، مع الفنانة كندة علوش والمخرج هادي الباجوري.

وكان آخر أعمال النجم هاني سلامة مسلسل «قسمتي ونصيبك»، بطولة نيكول سابا، شيري عادل ومي سليم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج علي إدريس.