تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري أحمد السقا وصفوه فيه بالشجاع ، وذلك أثناء فك احتجاز وانقاذ فتاة انقلبت سيارتها ، ومن ثم دخل مرة أخرى للسيارة لإيقاف تشغيل المحرك حتى لا ينفجر خزان الوقود .

حيث أوضح الفيديو "السقا" وهو يطالب الجميع بالابتعاد عن السيارة المقلوبة حتى لا يصابوا بأذى حال انفجارها، بينما دخل هو إلى السيارة في محاولة منه لجلب المفتاح وإيقاف المحرك حتى لا تنفجر.

وأثار هذا التصرف اندهاش المحيطين بالحادث، حيث طالب البعض “السقا” بالخروج من السيارة، في حين صرخت الفتاة خوفًا من تعرضه للخطر.