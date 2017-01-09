نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة حذاء وأسفله عبارة " كلام الناس"، عبر حسابها الرسمي بموقع Instagram"، مشيرة إلى أن ذلك هو أول قرار تتخذه في 2017، وكتبت "عجبتني جدا. ده من أول قراراتي في ٢٠١٧ فمحدش يتعب نفسه معايا هيبقى بهدر وقته معايا على الفاضي".
من ناحية أخري، تبدأ غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها في مسلسل" أرض جو" الذي تخوض من خلاله سباق دراما رمضان 2017، ويشارك في بطولة العمل عبد الرحمن أبو زهرة، مها أبو عوف، محمد كريم، أحمد عبد الوارث، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد جمعة.