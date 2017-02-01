أقام المصمم العالمي إيلي صعب حفلاً بمناسبة إطلاق مجموعته الجديدة لربيع 2017 ضمن أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس و أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الحفل.

وبالإضافة لنانسي وزوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، حضر الحفل عدد من أقرب أصدقاء إيلي، ومن أبرزهم، النجمة اللبنانية جوليا بطرس، وزوجها وزير التربية والتعليم اللبناني إلياس بو صعب، وقد انشر مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيه الفنانة اللبنانية ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة «واحدة ونص»، إلى جانب الوزير اللبناني الذي وقف متابعاً ومتفاعلاً مع نانسي.