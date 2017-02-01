يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد تعرض شيرين عبد الوهاب لهجوم وصل إلى حد السباب، بسبب سخريتها من المطرب عمرو دياب في حفل زفاف كنده علوش وعمرو يوسف، ها هي تتعرض لسرقة ألبومها قبل صدوره.



وفي التفاصيل، أنه بعد عودة شيرين مباشرة من جنوب سيناء، حيث كانت متواجدة هناك للمشاركة في مهرجان طابا لتنشيط السياحة المصرية، فوجئت بسرقة محتويات سيارة مدير أعمالها ياسر خليل.

ومن ضمن محتويات السيارة كانت الأغاني التي اختارتها لتكون ضمن ألبومها الغنائي الجديد الذي كانت تستعد لطرحه، وهو ما يعد كارثة لها إذ أنها بالتأكيد ستضطر لتغيير خطة اختيارها من جديد وهو ما يستلزم وقتاً طويلاً، ما يعني تأجيل ألبومها.



وحرّرت شيرين ومدير أعمالها محضراً بالسرقة، لكن حتى الآن لم يتم التعرف على من يقف وراء ما حدث من إتلاف للسيارة، وسرقة للأغنيات.