أصابت حالة من الاستياء أغلب أبطال فريق عمل مسلسل «الدخول في الممنوع»، بسبب عدم التزام جهة الإنتاج بسداد مستحقات التعاقد المتفق عليها، على الرغم من تعهد جهة الإنتاج بالوفاء بالتزاماتها بسداد مستحقات فريق العمل بالكامل.

وأوضحت مصادر من العاملين بمسلسل «الدخول في الممنوع» استمرار أزمة المستحقات على الرغم من دخول المنتج إسلام المرسي شريكا في عملية الإنتاج، لافتة إلى أن عددا من فريق عمل المسلسل اتخذ قرارا بتصعيد أزمة مستحقاتهم، بسبب تجاهل جهة الإنتاج للتعاقدات المبرمة معهم.

وأشارت المصادر إلى أن المخرج لا يقوم بإجراء عملية مونتاج للمسلسل، فضلا عن أنه تم مد عملية التصوير لساعات عديدة، نظرا لأن المسلسل لم يتم تصويره كما ينبغي على النحو الصحيح.

وكان عدد كبير من فريق عمل مسلسل قد هدد في وقت سابق بعدم استكمالهم تصوير مشاهد العمل، واشترطوا الحصول على مقدمات التعاقد لاستئناف العمل، غير أن جهة الإنتاج تعهدت لهم بإنهاء الأزمة خلال أيام معدودة، وتم استئناف التصوير، واستمرت الأزمة.

ومسلسل «الدخول في الممنوع»، بطولة بشرى وأحمد فلوكس، ، وإيمان العاصي، وعزت أبو عوف، وخالد محمود، وسوسن بدر، ونورهان، وسميحة أيوب، ومحمد سليمان، وشريف خير الله، وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، وتأليف محمد الباسوسي، وإنتاج إسلام المرسي وإخراج محمد النجار.