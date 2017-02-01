«ملتقى ليالي الشعوب» أقيم العام الماضي وكرّم عدداً من الفنانين

ذكرت تقارير صحافية أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإقامة مهرجان عربي في مصر تحت عنوان «مصر ملتقى الشعوب»، وهذا المهرجان مقسم لعدة سهرات متتالية يحييها أهم النجوم من العالم العربي ومنهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، تامر حسني، صابر الرباعي، أصالة، أمير يزبك، أمينة، سعد الصغير، وغيرهم.

وذكر أيضا انه سيقام في أسوان، جنوب مصر، خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ومازال العمل جاريا للقيام بالتحضيرات والاتفاق مع النجوم وبعدها سيتم الإعلان عنه رسميا.

جدير بالذكر انه في العام الماضي أقيم مهرجان «ملتقى ليالي الشعوب» في القاهرة على غرار المهرجان الجديد الذي يجري التحضير له، وكانت قد ترأست «ملتقى ليالي الشعوب» الفنانة وفاء الحكيم في دورته الأولى التي تحمل اسم الفنان محمود ياسين «شعوب ضد الإرهاب»، وبدأت في 30 من سبتمبر إلى 5 من أكتوبر على مسرح المركز الأوليمبي في المعادي، بحضور كبار الفنانين والشخصيات العامة وتم تكريم عدد من الفنانين منهم الممثلة القديرة نادية لطفـي، أما مهرجان «مصر ملتقى الشعوب» في أسوان فلــم يقرر ما إذا كــان سيكرم أحد الفنانين خلال فعالياتــه لكن من المنتظر أن تكون حفلاتـــه الغنائية من أقوى سهرات المهرجانات خلال الشهور المقبلة.