تعاقد الفنان السوري جمال سليمان على مسلسل سوري جديد بعنوان «أوركيديا»، يشاركه بطولته كل من باسل خياط، عابد فهد، سلافة معمار وإيميه صياح ومن إخراج حاتم علي وتأليف عدنان عودة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل في آخر الشهر الجاري بعد عقد العديد من الجلسات التحضيرية ومعاينة أماكن التصوير في العاصمة الرومانية (بوخارست)، حيث سيصور عددا كبيرا من المشاهد.

وسبق أن طالت سليمان في الفترة الماضية اتهامات وجهت إليه بتخليه عن الدراما السورية ورفضه العديد من السيناريوهات المعروضة عليه، حيث التزم الصمت حينها ولم يخرج بالرد على تلك الاتهامات.

وعن تعاقده على مسلسل «اوركيديا» قال جمال سليمان: «أنا سعيد للغاية بمشاركتي في هذا العمل، خصوصا مع مشاركة عابد فهد وباسل خياط، وتزعجني كثيرا الأخبار التي تنشر حول ابتعادي عن الدراما السورية التي لم أبتعد عنها يوما، فقد صنعت لي الكثير ولكنني فقط أنتقي أدواري بعناية خصوصا على المستوى العام، ومن المعروف عني أنني لا أشارك كل عام بمسلسل ولكن أنتظر العمل الذي سيضيف الى مسيرتي.