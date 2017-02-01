استغلت الفنانة سيرين عبد النور الطقس المثلج الذي سيطر على لبنان خلال اليومين الماضيين لقضاء إجازة عائلية في منطقة الأرز الجبلية ولتمتع باللهو على الثلج مع زوجها وإبنتها تاليا.

وشاركت سيرين المتابعين، سعادتها وتفاصيل إجازتها، من خلال نشر فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" وعلقت عليه "غرام على الثلج"، بالإضافة إلى نشر مجموعة صور لها مع زوجها وإبنتها وصورة لرجل الثلج وعلقت عليها "عم تتلج علينا وبنتي مصرة تعمل رجل الثلج.

ما قدرنا كملنا من البرد ".يشار إلى أن سيرين عبد النور تنتظر إستكمال كتابة سيناريو مسلسل "قناديل العشاق" لتوقع عليه رسمياً، علماً أن هذا العمل سيشهد عودتها إلى الدراما في رمضان 2017 بعد أن قدمت آخر أعمالها "24 قيراط" في رمضان 2015 .