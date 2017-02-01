بيروت - بولين فاضل

تباشر الفنانة نادين نسيب نجيم قريبا تصوير مسلسل درامي جديد بعنوان «الهيبة» من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشاركها بطولته للمرة الثالثة النجم السوري تيم حسن بعد مسلسلي «تشيللو» و«نص يوم».

في هذا الوقت، تم تعيين نادين سفيرة لإحدى ماركات الأزياء الشهيرة والوجه الدعائي لإحدى ماركات العدسات اللاصقة.

وعلى صعيد آخر، تم أخيرا تسريب فيديو لنادين وهي ترقص إلى جانب زوجها في حفل أحياه الفنان أيمن زبيب.

وبعدما طالت الانتقادات نادين ورقصها، قامت نجيم وأعادت نشر الفيديو عبر حسابها الخاص على «انستغرام» وكتبت: «أحلى ما في الدنيا أن يكون الإنسان سعيدا بما يقوم به بغض النظر عن كل شيء وألا يتأثر بكلام الآخرين لأن الناس بدا تحكي بكل الأحوال».