حلت الفنانة إليسا ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج «رقص النجوم»، الذي توج الممثل بديع أبو شقرا الراقص الأفضل في موسمه الرابع.

وأطلت إليسا بـ 3 لوكات حظيت باستحسان النقاد، حتى الذين يهاجمونها دائما، وافتتحت الحلقة غناء ورقصا على أنغام أغنيتها «سهرنا يا ليل»، عاكسة بحركتها على المسرح وانسجامها مع اللحن والموسيقى حجم السعادة الكبيرة التي تعيشها، ثم قدمت في الفقرة الثانية أغنية «عمري ابتدا» التي أدت خلالها بعض الحركات الراقصة الخفيفة، وختمت باستعراض «فل الحكي» الذي افتتحته رقصا أيضا.

واستطاعت الفنانة اللبنانية أن تغير في إطلالاتها على المسرح، منذ إطلالتها في مهرجان «أعياد بيروت» صيف 2016، الذي ظهرت فيه وهي ترقص للمرة الأولى، حيث كان يجلس حبيبها في المقاعد الأمامية، وأصرت على هذا التغيير في إطلالتها في برنامج «رقص النجوم».

ويبدو أن إليسا قررت أن تتحدث عن حبيبها بطلاقة ومن دون أي تردد، إذ أكدت أنها ستسهر في عيد الحب معه، وبدا لافتا الخاتم الماسي الذي يزين إصبع يدها اليمنى، ورجح البعض أنه خاتم الخطوبة.

وأكدت إليسا، في تصريحات لها، أنها تتابع برنامج «رقص النجوم» بقوة لأنه يمثل لبنان والشعب اللبناني، وأضافت: «البرنامج فيه رقي وهو منبر للمنافسة الراقية والجميلة، وبرهن على جمال وروعة فن الرقص».

وعن تحضيراتها لعيد الحب، توجهت إليسا إلى وسام بريدي قائلة: «بدي إسألك أنت شو عم تحضر ووين بدك تسهر عالفلانتاين؟»، وتابعت: «أنا معيدة بـ 11 فبراير، بسبب ارتباطي بحفل بمناسبة «عيد الحب» مع الفنان عاصي الحلاني، لأنه يصادف ليلة سبت، ومن المؤكد أنني سأمضي عيد الحب مع الشخص الذي أحبه».