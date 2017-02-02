روى الفنان المصري كريم فهمي لغادة عادل في برنامجها "تع اشرب شاي"، الذي تقدمه على قناة DMC موقف محرج جداً حدث بينه وبين زوجته خلال فترة تعارفهما قبل الزواج.

قال كريم أن زوجته ضبطته وقتها يتحدث مع فتاة جميلة عبر أحد مواقع "الشات"، لكن هذه لم تكن المشكلة وإنما المفاجأة الأكبر أن تلك الفتاة التي كان يتحدث معها لم تكن سوى خطيبته نفسها/ ولكن بـ "لوك" مختلف لم يستطع تمييزها بسببه، خاصة وأن العلاقة بينهما وقتها كانت في بداياتها.

وأضاف: "وجدت فتاة جميلة بشكل غير طبيعي تقول لي هاي".

فقلت لها: "هاي عاملة ايه"، وسألتها:" اسمك ايه؟" قالت لي ندى، ففوجئت بها تقول لي: "ريم انت بتهرج؟".

فرديت: "وهل أعرفك حتى أهرج معك؟".

وهنا أدركت زوجتي التي كانت خطيبتي وقتها انني لا أميزها، وأتحدث مع غيرها فكانت مشكلة لكني صالحتها بعد ذلك."