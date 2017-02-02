دراما من الخيال العلمي تتناول قصة امرأة تحصل على وظيفة مرموقة في إحدى شركات البرمجيات القوية اسمها «الدائرة» أو «The Circle»، حيث تتورط في أمر ما مع شخص مجهول.

من هذا الكلام والفكرة البسيطة أول ما سيخطر ببال القارئ أن هذا الفيلم يشبه فيلم «The Net» للنجمة ساندرا بولوك، التي قامت بأداء دور موظفة بشركة برمجيات كبرى، وتورطت مع شخصية ما وبدأت المطاردات، وعرض ذلك الفيلم في تسعينيات القرن الماضي، فهل بالفعل لا يوجد اختلاف وهذه فكرة مستهلكة؟ هذا ما سنعرفه في 28 أبريل المقبل.

«الدائرة» أو «The Circle» من إخراج جيمس بونسولت وبطولة نجوم كبار منهم توم هانكس، إيما واتسون وكارن جيلان.