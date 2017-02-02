جيه.كيه.سيمونز، أوين ويلسون، اد هيلمز، غلين كلوز وكوكبة من نجوم الكوميديا يلتقون في فيلم «الأوغاد» المزمع عرضه في هذا الشتاء، وتدور أحداثه عن أخوين يكتشفان أن والدتهما كانت تكذب عليهما لسنوات ويكتشفان كذبها حول حقيقة مرض والدهما المميت، فينطلقان في رحلة طويلة للبحث عنه ليرتميا في أحضانه ولكن تصادفهما مواقف وعقبات كثيرة أثناء الرحلة.

«الأوغاد» من أفلام الكوميديا ذات الإنتاج الكبير، فهو من إنتاج شركة «وارنر براذرز» للإنتاج السينمائي، وتقرر جعل اسم الفيلم هكذا ليتناسب مع قصته.

وستجعل هذه الشراكة بين نجوم العمل منه قنبلة الشتاء هذا العام في فئة الكوميدي.