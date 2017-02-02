ولد النجم فين ديزل «واسمه الحقيقي بول سينكلير» 18 يوليو 1967 في ولاية كاليفورنيا، وسمي على اسم المرأة التي ربته، الطبيبة النفسية شيرلين سينكلير، وله أخ توأم وهو بول فينسنت، وقد تربيا مع العائلة التي تبنتهما السيدة سينكلير وزوجها فينسنت اتش الذي كان يعمل في مجال التمثيل وكان يعمل على مشروع بناء ورشة عمل لمشروع سينمائي بمدينة نيويورك.

لم يقابل ديزل والده الحقيقي قط بل ولم يعلم عنه أي شيء، أما أمه الحقيقية فكانت بيضاء تنحدر من أصل انجليزي- ألماني، ووالده الذي تبناه هو رجل أفروأميركي، ولذلك يعتبر فين ديزل نفسه ملونا لا أبيض.

دخل ديزل وهو في السابعة من عمره عالم التمثيل بالصدفة ولم يكن يخطط لذلك حين اقتحم مع أصدقائه أحد المسارح واستوقفتهم امرأة وعرضت على كل شخص سكريبت و20 دولارا أجرا اذا قاموا بأداء السكريبت وشريطة الحضور يوميا إلى المسرح، ومن هنا كانت شرارة الانطلاق للنجم فين ديزل.