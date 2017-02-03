دخل عدد كبير من أبناء الفنّانين مجالات أهلهم، بعد تمهيد الطريق لهم على يد أهلهم، إلّا أن ابنة الفنّان القدير محمود حميدة شكلت حالة خاصة.

وخاضت آية حميدة غمار الفن من دون الإتكاء على اسم والدها، إذ ظلت فترة طويلة من دون ان تكشف هويته، إلى أن اثبتت نفسها وجدارتها.

وآية ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 1988، بدأت مشوارها الفني بشكل اكاديمي، فاشتركت فى العديد من الورش السينمائية لصقل موهبتها، قبل أن تنال أول أدوارها السينمائية فى فيلم "علاقات خاصة"، ثم أفلام "ماشيين بالعكس" و"ولد وبنت". عملت أيضا بالتلفزيون بدوها في مسلسل "ميراث الريح".

وهي عضو في فرقة "أسكندريلا" الغنائية.