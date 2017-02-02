أعلن المعهد العالي للسينما في مصر اليوم الخميس، وفاة المخرج والأكاديمي محمد كامل القليوبي عن 73 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكتب المعهد بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك "رحل عن عالمنا إلى دار البقاء المخرج الفنان أستاذ دكتور محمد كامل القليوبي تاركا خلفه أجيالا من الفنانين الذين علمهم على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاما وكما من الأفلام السينمائية الروائية والمسلسلات والأفلام التسجيلية والمواقف السياسية التي لا تنسى."



ولد القليوبي في الثامن من مايو أيار 1943 وتخرج في كلية الهندسة قسم الطرق والمطارات إلا أن شغفه بالفن دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للسينما.



حصل على منحة للدراسات العليا في روسيا ونال درجة الدكتوراه من معهد السينما الاتحادي في موسكو.



ومن أبرز أفلامه (خريف آدم) بطولة هشام عبد الحميد في 2002 و(اتفرج يا سلام) بطولة هاني رمزي وماجد المصري في 2001 و(أحلام مسروقة) بطولة فاروق الفيشاوي في 1999 و(ثلاثة على الطريق) بطولة محمود عبد العزيز في 1993.



كما قدم بعض المسلسلات من بينها (بعد الطوفان) و(طعم الحريق) وله أيضا العديد من المؤلفات بمجال السينما.



وكان القليوبي أستاذا للسيناريو بالمعهد العالي للسينما وكرمته العديد من المهرجانات المصرية والعربية كما نال جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون عام 2011.



تولى رئاسة مؤسسة نون للثقافة والفنون التي تنظم مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية والمقرر إقامته في الفترة من الخامس إلى الحادي عشر من مارس آذار القادم.



وقرر مجلس أمناء المؤسسة اليوم الخميس إهداء دورة المهرجان هذا العام لاسم المخرج الراحل.