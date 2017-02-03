القاهرة - محمد صلاح

حرصت اسرة مسلسل «الدولي» على عمل عدة جلسات لتعديل بعض المشاهد وإجراء بروفات للمشاهد الأولى، خاصة ان المسلسل هو أول بطولة مطلقة لباسم سمرة في الدراما التلفزيونية، لذلك اجتمع ابطال العمل الدرامي رانيا يوسف وباسم سمرة وأحمد وفيق وأحمد صيام ودنيا المصري، بالإضافة الى المخرج محمد النقلي، وتم الاستقرار على يوم 7 الجاري ليكون موعد انطلاق تصوير العمل بحي الزمالك.

وأوضح النقلي أن المسلسل سيتم تصويره بالكامل في أحياء خارجية نظرا لاعتماده على الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور الأحداث حول سائق نقل يتنقل بين عدد من الدول العربية، منها دبي وليبيا ومصر، ومن المنتظر البدء في التصوير ليلحق بالسباق الرمضاني المقبل.

كانت مهمة البحث عن فنانة عربية لتشارك باسم بطولة المسلسل قد فشلت وتم الاستقرار على رانيا يوسف لتؤدي دور البطولة.

يذكر أن «الدولي» هو للتعاون الثاني على التوالي بين الفنان باسم سمرة والمخرج محمد النقلي بعد مسلسل «الكيف» واللذين نافسا به خلال الماراثون الرمضاني الماضي.