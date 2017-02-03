أثار النجم حسن الرداد عاصفة من الضحك داخل ستديو تصوير برنامج "تع اشرب شاي"، عندما طلبت منه الفنانة غادة عادل الإجابة عن سؤال مقلداً طريقة زوجته الفنانة الكوميدية إيمي سمير غانم، وحاول حسن إبراز لدغة زوجته الشهيرة بحرف الراء، والمفاجأة أنه اعترف بعدم وجود منزل للزوجية حتى الآن!!

حسن الرداد أكد أنه يملك منزلاً، لكن أمامه الكثير من الوقت حتى يتم تجهيزه، ووصف نفسه مع زوجته إيمي بـ"اللقطاء المقيمين في الشوارع"، لأنهما أخذا قرار الزواج والسفر لشهر العسل قبل الانتهاء من ترتيب منزل الزوجية، وقال إنه يقيم أحياناً عند والدته وأحياناً أخرى عند حميه سمير غانم، وأنه يقابل زوجته بالصدفة، والحياة لا تزال عشوائية.

ورداً على سؤال حول تكرار الديو مع إيمي بعد الزواج، أوضح أنه معجب بتمثيلها ويشعر بالراحة معها، ويحب الكوميديا على طريقتها وحريص على العمل معها بعد الزواج، واعترف بأنه شعر "بالخضة" عندما قرر الزواج، لكن ربنا "سهل الأمور"، ونصحته غادة بتقديم البرامج حتى يحصل على المال اللازم لتأثيث المنزل.