القاهرة - محمد صلاح
حرص عـــــدد كبيـــــر من نجوم الفــن والموسيقى على المشاركة فـــي حفل تكريم الموسيقــــار الكبير محمد سلطان، الذي أقيم تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصريــــــــة، وحرص على حضور الاحتفال كل من: محمد ثروت ومدحت صالـــح وسميرة عبدالعزيز والكاتـــب محفوظ عبدالرحمـــن والموسيقار هاني مهني وحلمي بكر وناديـــة مصطفى ورئيس قطــــاع شــــؤون الإنتـــــاج الثقافـــي المخـــــرج خالد جلال ونجوى فـــؤاد وغيرهـــــم.
بينما تغيب عن الحضور نقيب الموسيقيين المعتزل هاني شاكر ومحمد الحلو وسميرة سعيد وصلاح الشرنوبي وصلاح فايز وسميحة أيوب ومديحة حمدي.
وبدأت الاحتفال بالسلام الوطني، وقامت الفنانة نادية مصطفى بافتتاح الاحتفال قائلة: «بحبك يا مصر ولو خيروني.. بحبك يا مصر ولو خدوا نور عيوني».
وتـــم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى يتناول مسيرة الفنان محمد سلطان.