أكد محامي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عزمه التقدم بأكثر من 20 دعوى ضده، كلها تتعلق بنفقات ابنته وتعليمها خارج البلاد، مقدرا المبلغ المطلوب بأكثر من 32 ألف جنيه إسترليني، مهددا بحبس الفنان الشاب والحجز على ممتلكاته إذا رفض دفع المبلغ المطلوب، خصوصا أن ابنته سافرت للدراسة في إنجلترا بعد موافقته وتعهده بدفع المصاريف بإقرار موثق.

ووفق تقارير صحافية، فإن المحامي شعبان سعيد تقدم وكيلا عن هند الحناوي طليقة الفيشاوي وأم ابنته الكبرى لينا، طالبا 9 آلاف جنيه إسترليني مصاريف الدراسة في بريطانيا، بالإضافة إلى 23400 جنيه إسترلينى نظير إيجار شقة سكنية في لندن بإيجار شهري قدره 1950 جنيها إسترلينيا شهريا، بالإضافة إلى نفقة للأم نظير رعاية الفتاة، وقد عرضت القضية بالفعل على جلسة للتسوية والصلح، إلا أن الفيشاوي رفض الحضور، وهو ما يعني إحالة الملف كاملا الى القضاء للفصل بالدعوى، وإذا رفض الفنان الشاب دفع قيمة المبلغ المطلوب فسيتم حبسه 30 يوما مع الحجز على أملاكه وأمواله في المصرف.