أثارت الفنانة سمية الخشاب الجدل بين جمهورها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص، وهي تستند على سيارة من نوع «لامبورجيني».

وشعر جمهور سمية بالاستياء، وربط بينها وبين ما فعله الفنان محمد رمضان من قبل، ومن بين التعليقات: «لامبورجيني حتة واحدة، ويا ترى دي بقى بكام، انتوا عايزين تعقدونا، مش لازم منظرة»، وغيرها من التعليقات المستاءة.

يذكر أن محمد رمضان أثار استياء جمهوره من قبل عندما نشر صورة له مع سيارتين بلغ ثمنهما مليون جنيه، وكتب: «الحمد لله اشتريت أمس السيارتين الأقرب لقلبي، لامبورجيني افنتادور ورولز رويس جوست، بحب أشارك جمهوري في كل اللحظات الحلوة في حياتي صباحكم بلون قلوبكم».