أطلقت الشركة المنتجة لفيلم النجم المصري أحمد عيد الجديد، والذي يحمل اسم «ياباني أصلي»، البرومو الدعائي الأول له.

وظهر عيد في البرومو وهو يقول: «أقسم بالله ولادي»، وهو ما اعتبره البعض سخرية من جملة أحمد عز الشهيرة في تبرئه من توأم زينة: «أقسم بالله ما ولادي».

ومن ناحية أخرى نفى عيد، في تصريحات له، أن يكون يقصد الإساءة لعز، مؤكدا أنه تمت كتابة هذه الجملة ضمن سياق الفيلم، منذ 5 سنوات، أي قبل أزمة عز وزينة، وقال: «سيناريو الفيلم مكتوب منذ أكثر من 5 أعوام، أي ان هذه الجملة كانت موجودة قبل وقوع أزمة عز وزينة، وعند التصوير كان من المستحيل حذفها لأن لها ضرورة درامية.. في النهاية أنا لا أسيء لأحد وليست لي علاقة بأزمة زينة وعز».

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قضت برفض الدعوى التي تقدم بها الفنان أحمد عز، وطالب فيها ببطلان حكم إثبات نسب توأم زينة له، وبذلك تم ثبوت نسب توأم زينة لأحمد عز.