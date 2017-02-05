كشف النجم هشام عباس خلال لقائه ببرنامج "كل يوم جمعة"، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية ON E كيف تعرف على زوجته جي جي، قائلاً إنها بدأت تلفت نظره بعد أن طردته خلال تواجده بأحد الفنادق.

وقال إنه عندما كان يغني في فندق "هيلتون" وكان لديه "كابينة على البسين"، تطلّع إلى دخول "أيروبكس" فيه فتيات، إلا أن فتاة خرجت وطردته، لأن المكان يخص البنات فقط.

ورغم أنه كان مشهوراً وقتها، ولكن الفتاة طردته وقالت: "اطلع برة"، وأضاف: "عجبتني.. كانت لذيذة جداً ومتعصبة".

وتكلم عن أولاده الثلاثة قائلاً: "ولادي علي وياسمينا وتمارا بياخدوا مني وقت مهم وباعلمهم حاجات كتير أهمها إن الابتسامة ثواب، وإنه دائماً يجب أن يكون لسانهم حلو، كما أتحدث معهم في كل شيء حتى أنني أقول لهم أن هناك حشيش وبانغو وخمور، كل حاجه موجودة ودي بتعمل كذا ودي بتعمل كذا، ولو عايز تجرب نجرب سوا علشان اشرحلك ايه ده بالظبط، لكن أي حاجه هتعملها مش هتتبهدل بيها لوحدك أنا كمان هاتبهدل والعيلة كلها هتتبهدل لأنك تحمل اسمي."

وتكلم هشام عن تجارب زملاءه في التمثيل، قائلا: "مصطفى قمر قدم أفلاما ناجحة، وكذلك عمرو دياب ومحمد فؤاد، والأفلام اللي بتجيلي مابتمشيش على هوايا".