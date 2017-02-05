خرج والد الفنّانة المصرية دينا الشربيني عن صمته ازاء التقارير التي تحدث عن زواج ابنته سراً من النجم عمرو دياب.

ونفى الشربيني في تصريحات صحافية وجود أي علاقة شخصية بينهما، مؤكداً أن سبب لقائهما أكثر من مرة هو أن الهضبة يخطط لدخول فيلم قريبا، ويريد أن تكون ابنته هي البطلة.

وقالت والدة دينا: "حسبنا الله ونعم الوكيل فى اللى بيقولوا بنتى اتجوزت عمرو دياب ومنهم لله, بنتى متجوزتش عمرو .. وبنتى مش متجوزة , ومش عارفه مين مصلحته إيه فى اللى بيتقال".

ونفت هدى الناظر مديرة أعمال دياب ما تردد حول زواجه من الشربيني سراً، بينما التزمت الأخيرة الصمت ولم ترد على هاتفها وتجاهلت الرد على الصحافة والإعلام مما دفع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لشن هجوماً حاداً عليها.





