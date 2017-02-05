عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حاول الشاب عمر شرقي أن يكشف جانباً من مهاراته لأصدقائه، بعدما نشر مقطع فيديو يقلد فيه عادل إمام وأحمد السقا ومحمد رمضان.

فكانت المفاجأة هي الصدى الذي صنعه مقطع الفيديو وانتشاره بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى السقا.

عمر شرقي ينشر بين الحين والآخر مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن التمثيل وبعض المواقف المضحكة، لكنها لم تكن تجد الصدى الكبير، حتى قام بنشر فيديو حول كيفية قيام عادل إمام وأحمد السقا ومحمد رمضان بتسديد ركلات الجزاء في كرة القدم.

تعليق أحمد السقا على الفيديو

واعتمد الشاب المصري على تقديم الحركات التي يعرف بها هؤلاء النجوم في الفيديو الخاص به، وهو ما دفع أحمد السقا إلى إعادة نشر الفيديو مرة أخرى عبر صفحته الرسمية وعلق عليه قائلا "موهوب يا شرقي".

ولم يتوقف دعم السقا عند هذا الحد، وهو ما ظهر حينما قام عمر شرقي بنشر فيديو يتحدث فيه عن المقطع الذي نشره، مشيراً إلى أن هناك واحدا من معجبيه ألح عليه من أجل الظهور بصحبته لتكون المفاجأة هي أن هذا الشخص هو أحمد السقا الذي سأله في الفيديو عن كيفية تقليده له، وكان ذلك في كواليس تصوير فيلم "هروب اضطراري" الذي يقوم ببطولته السقا.

السقا يعلق على الفيديو الثاني

وفي مقطع جديد نشره عمر شرقي عبر "فيسبوك" ظهر فيه وهو يقلد هؤلاء النجوم بالإضافة إلى الفنان هاني سلامة، وهم يقومون بالاتصال من أجل شراء الطعام، مستعرضاً طريقتهم في الحديث، وهو الفيديو الذي أعاد نشره أحمد السقا وعلق عليه قائلاً: "مره تانية نجحت وضحكتني من قلبي ربنا يحميك يا موهوب وبجد مهذب".