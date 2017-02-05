لبت النجمة المصرية ليلى علوي، دعوة المخرج خالد جلال، لحضور العرض المسرحي "بعد الليل"، الذي يعرض على مسرح مركز الإبداع الفني.

وتواجد مع علوي كل من الملحن عصام كاريكا والفنان عمرو عبد العزيز والإعلامي طارق علام، الذين أشادوا بمستوي العرض وأداء أبطاله، المكون عددهم من 30 ممثلاً شاباً، منهم 25 لم يسبق لهم التمثيل في أعمال سابقة.

ولم تتمالك ليلى علوي دموعها في نهاية العرض، لتأثرها بمضمون العرض ونهايته، لاسيما أن أحداثه تدور حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر بعد الثورة، كما يتطرق لمشكلات تأخر الزواج والتحرش والهجرة والعديد من المشكلات المجتمعية الموجودة في المجتمع المصري.