منذ أن بدأت أزمتها مع الفنان أحمد عز حول زواجهما وإثبات أبوته لطفليها زين الدين وعز الدين، بدأت الفنانة زينة تحصل على البطولة المطلقة في بعض المسلسلات آخرها «أزمة نسب»، لكن بحسب تقارير صحافية نقلت عن المقربين منها انها تمر بحالة اكتئاب شديدة، وقالوا إنها بالفعل حصلت على فرصتها لتقديم عمل بطولة مطلقة مثل «أزمة نسب» وبعض المسلسلات، لكنها لم تحقق النجاح الذي يضمن الاستمرارية للبطولة، فعلى الرغم من تعاقدها على عمل جديد فإنها فشلت في العثور على نص يناسبها كما أن المنتج لم يتحمس لتقديم عمل ضخم قد لا يلاقي الصدى المطلوب ويفشل في التسويق له وهو ما دفع زينة لأن ترحب بالمشاركة في مسلسل نيللي كريم الجديد «أعلى سعر» لاسيما أنها كانت بطلة مع نيللي كريم في فيلم «واحد صفر» ما دفعها لأن ترحب بالقيام بدور ثان في العمل.

الجدير بالذكر أن محامي زينة أعلن خلال الفترة القليلة الماضية أن ريهام سعيد حكم عليها بـ 6 أشهر سجن بتهمة تشويه سمعة زينة في القضية التي رفعتها الأخيرة منذ فترة.