القاهرة - محمد صلاح

ينتظر الفنان سامو زين وزوجته الإعلامية دينا صالح مولودهما الأول خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر الثنائي مؤخرا في أكثر من مناسبة فنية واجتماعية، وظهرت علامات الحمل واضحة على زوجة زين.

وكان الفنان الشاب قد تزوج من دينا صلاح منذ عام تقريبا بعد أن نشأت بينهما قصة حب كبيرة وحرصا على الاحتفال بزفافهما مع أصدقائهما بعيدا عن وسائل الإعلام.

والمعروف أن سامو زين أنشأ منذ فترة شركة إنتاج فني ونجح في التعاقد مع اكثر من مطرب آخرهم الفنان محمد رشاد نجم برنامج «أراب آيدول» واتفقا على إنتاج أول البوم غنائي للأخير، بعد فسخ عقده مع هاني محروس، كما سبق أن تعاون مع الفنانة شيرين يحيى نجمة برنامج «ستار أكاديمي» على إنتاج وإدارة أعمالها الفنية وقدمت معه أغنيتها الأخيرة «الدنيا لعبة».

إلى ذلك، قرر زين طرح أغنية «قمر» للترويج لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، مشيرا إلى أن ألبومه يضم 11 أغنية يتعاون فيها مجموعة من الشعراء والملحنين منهم محمد يحيى وأسامة عبدالهادي.