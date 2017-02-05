اعتبر حفل النجم المصري عمرو دياب الذي أحياه مساء أمس الأول على مسرح «اوبرا» دبي حفلا ناجحا بامتياز، وتصدر الترند على مواقع التواصل في الخليج، حيث وقف دياب بكامل أناقته وقدم لجمهوره باقة منوعة من اجمل أغنياته التي قدمها خلال مسيرة فنية تمتد إلى اكثر من 25 سنة.

ويعتــبر هذا الظهور الأول لعمرو دياب بعد شائعة زواجه من الممثلة دينا الشربيني وأيضا بعد تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة التي أثارت أزمة عندما قالت انه «كبر وراحت عليه».

واختار دياب ان يرد على شيرين بطريقة مباشرة من خلال حفله في «أوبرا دبي»، حيث اشعل الحفل وقدم أغنيته الشهيرة «حبيبي يا نور العين» وطلب من الجمهور أن يصفق معه كالطريقة التي كان يصفق بها في الفيديو كليب وقال لهم: «السقفة دي أشهر من أغاني ومغنين كثير أوي»، الأمر الذي اعتبر بمنزلة خروج من عمرو عن صمته ورد قوي على كلام شيرين.