تعاقدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مسلسل «هجرة الصعايدة»، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة خلال أيام لتبدأ تصوير مشاهدها الأولى في العمل الذي سيكون من المقرر أن تخوض به السباق الدرامي في رمضان المقبل.

وصرحت مصادر داخل الكواليس بأن فريق العمل بدأ التحضيرات الأولية للمسلسل، ومن المقرر بدء التصوير في منتصف الشهر الجاري.

وعن الدور الذي ستجسده سلاف، قالت المصادر إنها ستقوم بدور راقصة موالد وتتوالى الأحداث التي تضطرها إلى ترك بلدتها والسفر إلى الاسكندرية لتمتلك ملهى ليليا هناك وتصبح من كبرى راقصات الاسكندرية، فتربطها علاقات مع بعض رجال الأعمال، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها سلاف دور راقصة.

يجري فريق العمل حاليا الاستعدادات والتحضيرات الأولية، حيث يعقد المخرج عادل أديب، حسب موقع «نواعم»، عدة جلسات مع باقي فريق العمل منذ أسبوعين، ويشارك سلاف في البطولة كل من الفنانين مي نور الشريف، عمرو عبدالجليل، شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد فؤاد سليم ورشوان توفيق، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإنتاج محمد فوزي.

وكان مسلسل «هجرة الصعايدة» قد واجه أزمة قبل بدء التصوير، حيث اختلف الفنان عمرو عبدالجليل مع المنتج محمد فوزي على ترتيب اسمه على تتر المسلسل، وتأزم الأمر بينهما فتوسط مؤلف المسلسل ناصر عبدالرحمن لفض الخلاف وإنهاء الأزمة بعدما أبدى عبد الجليل نيته الاعتذار عن العمل ورد المبلغ الذي كان قد تقاضاه مقدما لدوره فيه.