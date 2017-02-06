وجّه الفنان المصري عمرو دياب للمرة الثانية، رسالة لمواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الحفل الذي أحياه في دبي على مسرح أوبرا دبي، الجمعة 3 فبراير.

فخلال تقديم أغنيته الشهيرة “نور العين”، قال دياب بطريقة لاذعة وذكية، بعدما غنى مع الجمهور الأغنية وصفق معهم بالطريقة الشهيرة التي كان يصفق بها خلال الأغنية: “السقفة دي أشهر من أغاني ومغنين كتير أوي” ثم تابع ، ما فُهم منه أنه إشارة إلى شيرين.

يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يرد خلالها دياب على شيرين، بعدما كان قد طرح فيديو قصيراً يستعرض عضلاته خلاله في الجيم، حيث نشره عبر صفحته للتواصل الاجتماعي، وهو ما يُبرز تمتعه بالشباب والحيوية.

اعتذار شيرين

وكانت شيرين قد وجهت اعتذاراً صوتياً عما بدر منها، مؤكدة أن الأمر كان من قبيل الدعابة.

وكان قد تم تسريب فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب في أثناء حضورها زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش، حيث قالت خلاله تصريحات، فسّرها البعض على أنها موجهة للهضبة عمرو دياب.



وأكدت حينها أنه لا يوجد مطربون في مصر سوى محمد حماقي وتامر حسني، مُضيفة: “وعايزة أقول إن … راحت عليه وكبر خلاص في السن وإحنا اللي جايين”، قاصدة بذلك الفنان عمرو دياب دون أن تذكر اسمه، وهو ما أثار غضب جمهوره بشدة.