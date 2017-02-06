كشف الممثّل المصري حسن الرداد، خلال إطلالته مع الممثّلة المصرية غادة عادل ضمن برنامج "تع اشرب شاي" على قناة DMC أنّه يعيش في الشارع مع زوجته الممثّلة إيمي سمير غانم.

وأكّد الرداد أننا "ما عندنش بيت، يعني عندنا بيت بس لسّا دمو كثير قوي حتّى يخلص"، لافتاً الى أنّنا "احنا تزوّجنا وسافرنا والبيت لسّا بيتعمل واحنا شغّالين فيه".

وأوضح "أنا بقعد عند أمّي شويّة، وأقعد عندهم (إشارةً الى عائلة زوجته) شويّة كده"، مشيراً الى أنّنا "نتقابل في الصدف..".

وختم: "يعني الحياة لسّا آخذة شكل العشوائية اللانهائية، لسّا مش منتظمة. دي حقيقة فعلاً".