القاهرة - محمد صلاح

حرص الفنان أحمد آدم على التواجد داخل دور العرض السينمائي في مصر للاحتفال بعرض فيلمه «القرموطي في ارض النار» وسط جمهوره ومحبيه، وذلك عن طريق التقاط الصور «السيلفي» مع رواد السينما.



وأبدى آدم سعادة كبيرة بالإيرادات العالية التي حققها الفيلم، خاصة انه يشهد عودته للسينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمه فيلم «شعبان الفارس» عام 2008، والفيلم كتبه السيناريست محمد نبوي وعلاء حسن وأخرجه أحمد البدري وتدور أحداثه حول عالم تنظيم «داعش» من خلال سقوط بعض الشباب فريسة له ويحاول «القرموطي» تبعا لسياق الأحداث إنقاذهم من هذه الجماعات.