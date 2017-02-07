نفت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده دفعها مليون دولار للتأمين على ساقيها، وأكّدت أنها تترك كل أمورها "على الله"، وأنها لم تؤمّن سابقاً على أي جزء من جسدها.

وبالوقت نفسه كشفت سرّ الشائعة، مؤكّدة أنه أثناء استضافة عرضها المسرحي الشهير "حزمني يا" بالولايات المتحدة الأمريكية تم التأمين على ساقيها بالفعل بأكثر من مليون دولار وخضعت لحراسة مشدّدة من الشركة المنتجة.



فيفي أكّدت بتصريحات للإعلامية سالي شاهين ببرنامج "ده كلام" أنها فوجئت فور وصولها الولايات المتحدة الأمريكية بوجود مرافقين من الحراسة الخاصة يلازمونها كظلها، بعضهم من شركة الإنتاج والبعض الآخر من شركة التأمين.



وعندما سألت عن السبب قالوا لها أن تكلفة استضافة العرض والدعاية له تفوق قيمة التأمين، وبما أن فقراتها الإستعراضية هي السبب الأوّل لحضور الجماهير تم التأمين على ساقيها.



وأشارت إلى أنّها فوجئت بالواقعة ولم تكن على علم مسبق بها، وأضافت: "ولكن معهم حق فالقدمين رأس مال أي إنسان، والعرض تم الإنفاق عليه بسخاء وكان لا بد من التأمين على الساقين بأكثر من مليون دولار".



فيفي المعروفة بعفويّتها، قالت أنها أكثر جاذبية من كيم كاردشيان لأنها صاحبة جمال طبيعي بينما كيم أغلب جمالها "صناعي" بحسب تعبيرها.