نجحت الفنانة الأردنية مي سليم مؤخرا في مجال التمثيل إلى جانب أغانيها، لكنها هذا العام قررت خوض تجربة جديدة من نوعها وهي تقديم البرامج، حيث قدمت مي برنامجا للطهو يذاع عبر «يوتيوب»، لكنها رغم ذلك تعرضت لعدد من الانتقادات واتهمها البعض بتقليد احدى الشيفات الشهيرات والإساءة إليها أيضا.

وقالت سليم، في تصريحات صحافية تعليقا على هذه الاتهامات: «لم أقلد أحدا، ولم أتعمد الإساءة إلى أحد، لأنني أحترم مهنة الطهو وكل من يعمل فيها، وقد خضت تلك التجربة لاقتناعي بأن هناك جمهورا ضخما يشاهد الفيديوهات عبر مواقع التواصل، وهو لا يقل عددا عن جمهور الفضائيات، وأنا راضية كثيرا عن نسب المشاهدة التي حققتها».

من ناحية أخرى، يعرض لمي سليم حاليا مسلسل «الأب الروحي» مع النجم محمود حميدة، وتصور أيضا مسلسل «اختيار إجباري»، كما انتهت من تسجيل ألبومها الجديد «ولا كلمة»، وتستعد لتصوير أغنيتين منه خارج مصر، وقالت إن أغنيات ألبومها تحمل أفكارا جريئة ومختلفة.