تنطلق النجمة المصرية أنغام في جولة غنائية خليجية الشهر الجاري، تشمل الكويت والبحرين والإمارات، حيث ستحيي حفلا 16 الجاري في الكويت ضمن مهرجان «فبراير الكويت»، ويشاركها الحفل النجم ماجد المهندس، ومن ثم تنطلق إلى مملكة البحرين لتحيي حفلا هناك 18 من الشهر نفسه لإحدى الشركات الخاصة، ومن المفترض أن يحضره عدد كبير من الشخصيات المهمة.

وللمرة الثانية تتقابل أنغام والفنانة أصالة، في حفل غنائي بالشارقة في الإمارات، 24 الجاري على مسرح المجاز، ويقدم الحفل لجمهور الطرب والفن توليفة غنائية تحييها كل من النجمتين.

جدير بالذكر، أن أنغام كانت قد اختتمت شهر يناير الماضي بأكثر من نشاط فني، حيث أحيت مؤخرا حفلا لدعم مرضى السرطان المقام بأحد فنادق مصر الجديدة، الذي أقامته الجمعية الدولية للأورام، وكان بصحبة أنغام الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، كما سجلت حلقة مع الإعلامي عمرو أديب من برنامج «كل يوم جمعة» على شاشة قناة «ON E»، ومن المقرر عرض الحلقة قريبا، أيضا أحيت أنغام إحدى سهرات برنامج «أراب آيدول».