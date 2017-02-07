أكدت الفنانة السورية نسرين طافش، انها تنتظر سماع الجمهور لأغنيتها الأولى «متغير علي»، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج سعيد الماروق، وقالت طافش: «لدي اندفاع كبير لأن يسمع الناس الأغنية، أنا فعلا سعيدة وأحضر لهذا المشروع منذ ما يقارب 10 سنوات، وزاد اندفاعي بعدما تأكدت من أهل الاختصاص من ملحنين وكتّاب وموزعين، الذين استغربوا عند سماع صوتي وسألوني لمَ لم أغن من قبل؟».

وأضافت نسرين، في مقابلة إذاعية: «للأمانة، لم أكن أعلم أن لدي هذه القدرات، فقد كنت أعلم سابقا أن لدي إحساسا وأداء، لكن ليس بهذا المستوى الذي فاجأني، أريد أن ترى الناس الكليب، وتسمعني من خلاله وتحبني، ثم سأغني على راحتي وفي رأس السنة وفي كل الحفلات واللقاءات».

وتابعت: «دربت صوتي بشكل جيد، واخترت ما يناسبني من كلمات وألحان، فلا شك أن النتيجة ستصل إلى الناس بشكل جيد، وحالما يتم الانتهاء من مونتاج الكليب، سيطرح لمدة أسبوع على تطبيق «أنغامي»، ثم سيعرض على الإذاعات والقنوات التلفزيونية».

كذلك صرحت نسرين طافش بأنه لا قدوة فنية لها، بل هي تحب الجميع وتسمع كل ما يطرح في الأسواق وقالت: «لا مستويات في الغناء، كل شخص يغني بطريقة منفردة، أنا أسمع الطرب والطرب الشعبي والمنوع والكلاسيك، وحتى الجديد والقديم، وأستفيد من تجارب الكبار والصغار، ففي الموسيقى ليست هناك قواعد بل هناك فن».