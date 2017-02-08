نشب حريق هائل في مسرح الحرية "الليسيه"، بوسط القاهرة، صباح اليوم، الثلاثاء، ونجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى مبنى الجامعة الأمريكية ومدرسة الليسيه، بشارع الشيخ ريحان القريب من مبنى وزارة الداخلية.

و التهم الحريق معدات وديكور وتجهيزات برنامج "تع اشرب شاي"، من الكراسى الجلدية والأخشاب وجميع أجزاء المسرح وكافتيريا خاصة به ومواد أخرى ساهمت فى تزايد النيران بالمكان الذى تقدمه النجمة غادة عادل على قناة DMC .



وكتبت غادة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "صحيت من النوم علي خبر ان فجر النهاردة، حصل حريق كبير في مسرح البرنامج وهو فاضي، لأن ده مش وقت التصوير، الحريق دمر المسرح بالكامل.. قدر الله وما شاء فعل".



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق فى مسارح الليسيه بوسط البلد، وعلى الفور انتقل اللواء على عبد المقصود مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة واللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الإدارة، وبصحبتهما قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وخزانين استراتيجيين للمياه، وحاول رجال الإطفاء منع خطر الامتداد لباقى المجاورات.