هددت الفنانة اللبنانية مايا دياب بكشف المستور، إثر تعرضها للنصب، بعد إحيائها حفلا في دبي قيل لها إنه لمصلحة مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنها فوجئت بالمركز المذكور ينفي عبر تغريدة على «تويتر» أي علاقة له بحفل خيري.

ووفت مايا بوعدها وكشفت اسم الشخص الذي نصب عليها، عندما أعادت نشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، تتهم مدير أعمال نوال الزغبي السابق باسكال مغامس، بأنه هو الشخص الذي يقف وراء عملية النصب، وجاء في التغريدة: «ما متت ما شفت غيرك كيف مات؟ إتهموا الصحافة بسرقة حفلة الريفييرا، كان مدير اعمال نوال وسمعنا من الصحافة أنو سرقها، على شو تعاملتي معو».