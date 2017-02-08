خسر الفنان المصري عمرو يوسف الملايين من المتابعين عبر حسابه على تطبيق «انستغرام»، بعدما تمكن أحدهم من قرصنة صفحته. وكانت إحدى صفحات المعجبين نشرت عبر «انستغرام» صورة كشفت من خلالها أن الحساب الرسمي للفنان الشاب تعرض للقرصنة.

في سياق مختلف، اعتذرت الفنانة ياسمين رئيس فجأة عن عدم المشاركة في مسلسل عمرو الجديد «بخط إيدي»، رغم توقيعها العقد، لتقتصر البطولة على النجمات مريم حسن، ونهى عابدين ودينا الشربيني.

من جانب آخر، صدمت الفنانة السورية ديمة قندلفت جمهورها بصورة حديثة لها ظهرت فيها بوجه مشوه.

وظهرت ديمة في الصورة وكأنها تعرضت لضرب عنيف على وجهها، حيث ظهرت كدمة زرقاء تحت عينيها.

وطمأنت الفنانة السورية جمهورها بتأكيدها على أن هذه الصورة التقطت لها من أحد أعمالها الفنية، حيث علقت بقولها: «أحب عملي، تمثيل، سورية، دراما».

يذكر أن ديمة قندلفت تقوم حاليا بتصوير دورها في الموسم الـ «13» من مسلسل «بقعة ضوء».