أفشلت مخطط تركيع موسيقي كشف فساداً في النقابة

نشر الفنان إيمان البحر درويش، من خلال حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة تكذّب «أمير الغناء العربي» الفنان هاني شاكر، عن تنازله عن البلاغ الذي قدمه ضد الطبال سيد الأبيض والذي اتهمه فيه بالإساءة لشخصه وأسرته.

وكتب درويش قائلا: «التنازل الكاذب، الى من يروّجون إشاعة تنازل الفنان هاني شاكر عن بلاغه ضد الأخ سيد الأبيض، أولا: إهدار المال العام يتمثل في إلغاء جميع الانتخابات التي تم إجراؤها منذ عام 2013 وحتى يومنا هذا وبأحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا ما يجعل إهدار المال العام ثابتا بما لا يجعل هناك مجالا للشك في ذلك، ثانيا: بعد إلغاء الانتخابات بحكم القضاء الإداري الواجب النفاذ فلا وجود لهذا المجلس والنقيب حتى وإن لم ينفذ لهذا الأسلوب من البلطجة والفتونة، حيث إن هذا الحكم لا يلغيه الا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه وهذا لم يحدث».

وأضاف درويش: «كل هذه الاتهامات واقع مثبت بأحكام القضاء الإداري من مجلس الدولة ولا تعد سبا أو قذفا، فهل علمتم لماذا تم نشر خبر التنازل الكاذب بعد أن أكرمني الله بالتدخل لرفع الظلم عن سيد الأبيض بموافقة وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة على تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته؟ لنجد بعدها تحرير محضر ضدي بتحريض على سب الفنان هاني شاكر الذي تثبت جميع لقاءاتي ومواقفي كذب هذا الادعاء، وهو ليس إلا أنني استطعت بفضل الله إفشال مخطط تركيع وإذلال موسيقي كشف فسادا داخل النقابة المليئة بالفساد، ولم يتحرك الممثل القانوني للنقابة لوقف هذا الفساد المستمر والذي حاربته طوال فترة وجودي بمنصب النقيب».